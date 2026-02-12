49人という、メディア各社の予想をさらに下回る議席数にとどまり、大惨敗を喫した中道。なかでも立憲系はわずか21人の当選にとどまり、議員や落選者からは「参院議員や自治体議員にはこれから合流するメリットがない」「中道は立憲と公明に戻ったほうがいい」などと、結党から1カ月も経たずに解党論まで出始めている。 野田佳彦と斉藤鉄夫の両共同代表は惨敗の責任をとって辞任し、13日に行われる代表選には小川淳也氏と階猛氏が