「阪神春季キャンプ」（１２日、宜野座）阪神の新外国人、カーソン・ラグズデール投手が今キャンプ初めてライブＢＰに登板。中継のスピードガンで最速１５２キロをマークした。藤川監督が外野で見守る中、谷端、小幡らに投じたラグスデール。最速は１５２キロをマークするなど、まだキャンプ中盤ながら１５０キロオーバーを連発。さらに落差の大きいカーブやカットボールも披露し、緩急を使ったピッチングが印象的だ。小野