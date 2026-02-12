timelesz・菊池風磨による自身初のソロ写真集『菊池風磨 30th Anniversary プレミアムBOX【初回限定版】』が、週間4.7万部を売り上げ、2月12日発表の最新「オリコン週間BOOKランキング」において自身初の1位を獲得。ジャンル別「写真集」でも自身初の1位を獲得した。【写真集カット】楽しそう！逞しい腕チラリな菊池風磨菊池の30歳という節目を記念して制作された本作は、スペイン・バスク地方で撮影。一緒に旅をしている気分