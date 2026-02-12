6年ぶりに古巣復帰した日本ハム・有原航平投手(33)が12日、沖縄・名護キャンプで初めてブルペン入りした。ブルペン捕手が立った状態のまま、直球のみで15球。投球フォームや指先のかかりを確認しながら腕を振り、「僕の中では順調にきているかな。痛いところもないし、良い感じで動いてると思うので次の投球からは座っていけるかな」と振り返った。第3クールがスタートした10日にチームに合流。6年間でチームは大きく変わっ