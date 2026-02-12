衆議院選挙で大敗した中道改革連合の代表選挙が告示され、いずれも立憲民主党出身の階猛氏、小川淳也氏が立候補しました。国会記者会館から、フジテレビ政治部・木村大久記者が中継でお伝えします。党存続の危機に立つ中道改革連合。2日間の代表選挙では、2人の候補が再生の道筋をどう示すかが最大の争点となります。階猛氏：今回惜敗した同志の皆さまとも力を合わせて、中道改革連合が、人材面でも政策面でも、我が国で唯一無二の