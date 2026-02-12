確かに「高規格道路の空白地帯」栃木県が2026年1月「とちぎの道路・交通ビジョン2026」の素案を発表。構想路線となっている高規格道路「つくば・八溝縦貫・白河道路」の実現に向けて取り組みを加速化していく方針です。【第4くらいの東北道!?】これが「つくば・八溝縦貫・白河道路」です（地図／画像）この道路は、福島県白河から茨城・栃木の県境付近を南下して筑波山に至る「八溝（やみぞ）山地」沿いを縦貫する道路として、