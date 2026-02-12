犬に嫌われているかどうかを判断する方法５選 犬に嫌われているかどうかを知るためには、犬のボディランゲージを読み取ることが重要です。ここでは、犬が嫌いな人にみせる行動や態度を紹介するので、愛犬や顔見知りのわんこの反応と照らし合わせてみてください。 1.目を合わせてくれない 犬は嫌いな人を相手にすると、目を合わせようとしません。正確には、遠くに見えたときは警戒のためにじっと観察し続けますが、相手