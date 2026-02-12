冷え・血行不良は、首・肩・腰にコリをもたらすマイナス要素。ケアするためにマッサージや鍼灸院に行きたいけれど、その時間がない。多忙な現代人の多くがきっとそうだ。そんな人々の強い味方が、自重の力を利用して温熱を深く届けながらも、小さく携行性に優れたマイトレックスの「ONCURE」。火を使わないデジタル温灸機という手軽さと、繰り返し利用できるコスパの良さも見どころ。これさえあればコリの悩みも自宅でサクッと解決