マンガ配信サービス「サイコミ」内の「サイコミコラム」にて、『都市伝説が殺ってくる』の著者・米田旦人と担当編集、そして芸人・春とヒコーキのぐんぴぃ（通称「バキ童」）の3ショットインタビューが公開された。 【画像】バキ童興奮！？ぐんぴぃ×米田旦人&担当編集鼎談 米田の「次に出す能力が全然思いつかない……」という悩みが発端となり企画されたという今回の鼎談。「バナー映えする