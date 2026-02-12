エバー航空は、台北/桃園〜ワシントン線を6月26日に開設する。火・木・土・日曜の週4往復を運航する。機材は3クラス制のボーイング787-9型機を使用する。所要時間は台北/桃園発が15時間、ワシントン発が15時間55分。ワシントンは全米で7番目に大きい都市圏で、安定的で大規模な人口基盤を誇り、政治の中心かつ企業が集中する経済の中心地であるとしており、東海岸市場のネットワークを改善する。年間6,100万米ドル以上の経済効果を