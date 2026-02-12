読売旅行は、「ミライ人間洗濯機」の体験ができる日帰りツアーの販売を開始した。「ミライ人間洗濯機」は、サイエンスが「カラダもココロも自動で洗浄」をコンセプトに開発した入浴装置で、大阪・関西万博の大阪ヘルスケアパビリオンで展示された。国内で最も早く導入された、道頓堀クリスタルホテル?の貸し切りルームで、「ミライ人間洗濯機」のバブル洗浄・温水ミスト・ゆらぎ浴（全体水流）などが体験できる。所要時間は1名あた