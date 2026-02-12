三井不動産は、舟運プロジェクト「＆CRUISE」を開始する。国内初となる民間企業によるフル電動旅客船による定期航路で、4月にも日本橋〜豊洲間で運航を開始する。観光汽船興業が運航を担う。三井不動産が、三重県伊勢市でエルモが建造したリチウムイオン二次電池を電源とするフル電動旅客船2隻を取得する。「Nihonbashi e-LINER」と命名した。アーバンドックららぽーと豊洲に給電設備を新設した。日本橋を起点とした舟運ネットワー