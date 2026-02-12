サムスン電子は、新製品発表イベント「Galaxy Unpacked」を米国サンフランシスコで、2月26日3時（日本時間）に開催する。サムスン電子ジャパンの公式サイトおよび公式YouTubeチャンネルでライブ配信される。 今回のイベントでは、新たな「Galaxy S」シリーズの発表が予告されている。新製品について「日常の操作をシンプルにし、安全性を確保し、手にした瞬間からGalaxy AIがシームレスに統合されていること