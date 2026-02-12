フランクフルト、ラツィオに続き、クリスタル・パレスでも鎌田大地はフリーで退団するのか。今季は中心選手として躍動している日本代表主力MFの去就に注目が集まっている。英衛星放送『Sky Sports』は２月９日、今季でクラブとの契約が満了する鎌田が、夏に新天地を探す見込みと報じた。現時点で延長に関する交渉が行われておらず、退陣が決まっている恩師オリバー・グラスナーとともに、今季終了後にクリスタル・パレスを去る