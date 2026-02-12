一度は食べたい憧れの老舗店。お値段の高いイメージがありますが、昼であればお得にいただけます。落ち着いた雰囲気の店内で楽しむ、職人の握り、仕事、所作――。目で楽しみ、舌で味わう愉悦。昼から贅沢に「江戸前」の寿司に酔いしれましょう。【慶応2（1866）年創業】受け継がれた江戸前の仕事が口中でひとつになる至福『弁天山美家古（みやこ）寿司』＠浅草澱みない仕草でテンポよく握られて、目の前にポンと出される。姿形