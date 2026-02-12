ナイアンティックは、スマートフォン向けゲーム「Pokémon GO」の大型リアルイベント「Pokémon GO Fest 2026：東京」を5月29日～6月1日に開催する。お台場海浜公園など港区・江東区・品川区の3区にまたがる広域を会場とするほか、5月25日からは東京都内全域でゲームを楽しめる。過去最大規模の取り組みとなる。 「Pokémon GO Fest 2026：東京」は、メイン会場として港区のお台場海