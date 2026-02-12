シャオミ・ジャパンは、「Xiaomi スマートカメラ C302」を発表、同時に発売した。価格は4380円。Xiaomi Storeや同社Webサイト、Amazon.co.jpなどで購入できる。 解像度は300万画素・2K（2304×1296）で、首振りは水平360度（パン）と垂直107度（チルト）に対応。また、ローカルAIによるホームモニタリング機能を搭載し、泣き声や人物検知、ペットの追跡などができる。 セキュリティ面では、物理