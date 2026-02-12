現地２月11日に開催されたプレミアリーグ第26節で、鎌田大地を擁するクリスタル・パレスがホームでバーンリーと対戦した。前節、戦列復帰した鎌田が久しぶりの先発出場を果たしたパレスは、ヨルゲン・ストランド・ラーセンが17分と33分にネットを揺らして２点のリードを奪う。しかしその後、40分、44分、45＋３分と立て続けに３失点。後半に入って68分に鎌田がビッグチャンスを迎えたが決めきれず、結局パレスは２−３の逆転負