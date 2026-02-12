どこか影を感じさせるまなざしや、無言でも惹きつけるような色気が魅力の「傾国顔」。特に30代では、その魅力に深みが増しています。All About ニュース編集部は1月9〜10日の期間、全国10〜60代の男女300人を対象に「〇〇顔×30代俳優」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「傾国顔だと思う30代男性俳優」ランキングを紹介します！【9位までの全ランキング結果を見る】3位：松坂桃李／32票3位にランクインした