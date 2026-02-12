神戸・三宮の繁華街で客引き行為をしたとして、警察はバーの実質的な経営者とみられる男ら５人を逮捕しました。風営法違反の疑いで逮捕されたのは、神戸市中央区の自称無職・森影厚貴容疑者（２４）ら５人です。警察によりますと、５人は風営法の営業許可を受けている三宮のバー２店舗の関係者で、去年１１月と今年１月に、神戸市中央区で通行人に客引きをした疑いが持たれています。警察は５人の認否を明らかにしていません