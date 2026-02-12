お笑いコンビ・コットンの西村真二さんは2月11日、自身のX（旧Twitter）を更新。母を抱く“まじ罪な男”を公開し、話題となっています。【写真】コットン西村の母を抱く“まじ罪な男”「結婚詐欺師の目してて草」西村さんは「オカンが初対面で会うやいなや目を輝かせながらゆずるさんを強く抱き寄せたんだけどまじ罪な男」とつづり、1枚の写真を投稿。母が抱き寄せた相手は、お笑いコンビ・アインシュタインの河井ゆずるさんです。