きょうは午後も晴れて洗濯日和になるでしょう。 【写真を見る】週末は各地で3月中旬～下旬並みの暖かさに きょうの最高気温は名古屋や豊橋で12℃ 岐阜や津で11℃予想 愛知･名古屋･岐阜･三重の天気予報（2/12昼） 正午前の名古屋市内は、すっきりとした青空が広がっています。この時間の気温は10℃です。 きょうは午後も広く晴れるでしょう。降水確率は10％以下で、天気の崩れはなさそうです。日中は風が強まりやすいため