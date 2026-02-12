２月１２日未明、滋賀県東近江市で住宅が全焼する火事があり、焼け跡から性別不明の１人の遺体が見つかりました。住宅から黒い煙と真っ赤な炎が噴き出し、激しく燃えています。午前１時すぎ、東近江市柏木町で近くに住む人から「１階ベランダから炎が見えます」と通報がありました。警察などによりますと、火は約３時間後に消し止められましたが、木造２階建ての住宅が全焼し、焼け跡の１階部分から性別や年齢の分からない