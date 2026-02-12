グンゼは2月10日、メンズブランド「BODY WILD（ボディワイルド）」から、新開発の特殊構造を用いた2種類のフロントメッシュボクサーパンツを発売した。年々長期化する夏に対して、パンツ内で最も「ムレ」を感じるフロント部分の「通気性」に特化し、設計、素材を徹底的に追求。「CUT OFF」、「3D MADE」という、グンゼ独自開発の製法によって、快適な穿き心地とムレ解消を両立する。ムレが気になるフロント部のベンチレーションに