ウオッチブランド「Orient（以下、オリエント）」は、コンテンポラリーコレクションを代表する「オリエントストレット」シリーズから、今年春夏シーズン限定モデルおよび数量限定モデルを2月26日から発売する。ポップ＆メタリックをテーマにカラフルな文字板を展開する「オリエントストレット デイト」5モデルと「オリエントストレット サンアンドムーン」1モデルは、モダンで都会的なデザインに弾けるカラーがアクセントとなり、