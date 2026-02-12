「月花さばトマト煮」3月1日から社名をUmiosに変更するマルハニチロは、缶詰「月花さばトマト煮」を3月1日に発売する。「月花」シリーズは、脂がのった大型国産原料にこだわった本物志向の缶詰として、70年以上にわたり多くの消費者に支持されている。今回、マルハニチロによる調査で、20〜40代に人気の高かった「トマト味」の商品を発売する。水産缶詰市場は年間約1000億円規模（インテージSCIデータからマルハニチロ試算）で推移