5日に第1子妊娠を公表したモデルでタレントの“みちょぱ”こと池田美優（27）が12日、都内で行われた個人投資家による株式投資イベント「ソフトバンク個人株主プロジェクト第4弾かぶ×株農園〜かぶと株を一緒に育てよう！〜」にゲストとして出席。妊娠公表後初の公の場で、同プロジェクトの農園長を務める人気投資家・桐谷広人氏（76）、同じくゲストのお笑いコンビ「なすなかにし」とともに株式投資に関するトークを行った。