ミラノ・コルティナ五輪のモーグルは、１１日の女子決勝２回目で、冨高日向子（多摩大ク）は７８・００点で４位だった。３位と同点だったが、ターン点の差でメダルを逃した。日本勢は４人全員が予選を通過し、決勝１回目で藤木日菜（武庫川女大院）は１１位、柳本理乃（愛知ダイハツ）は１３位、中尾春香（佐竹食品）は１７位で２回目に進めなかった。◇笑顔が絶えない元気印の冨高が試合後、人目をはばからずに泣いた。順位は