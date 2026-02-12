タレント・モデルの“みちょぱ”こと池田美優（27）が12日、都内で行われた『ソフトバンク個人株主プロジェクト かぶ × 株農園 学べる大収穫祭』に参加。夫はモデルで俳優の大倉士門（32）との間に第1子妊娠を発表後、初の公の場となった。【写真】お腹ふっくら？妊娠後初公の場に登場した池田美優お腹周りがゆったりとしたデニムのオーバーオール姿で登場。ハッピーオーラを振りまいた。株主優待だけで生活する投資家“桐谷