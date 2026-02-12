女子プロゴルフツアー「KKT杯バンテリンレディスオープン」に出場する熊本のジュニア選手2人を決める選考会が2月7日に行われ、第一薬科大付属高校3年の小湊鈴蘭選手と、京陵中学校3年の後藤彩吹選手が本戦出場を決めました。当初2日間で行われる予定でしたが、雪によるコースコンディション不良のため初日の18ホールの上位2名が選ばれました。2人は、4月17日から熊本空港カントリークラブで開催され