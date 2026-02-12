ミラノ・コルティナ五輪のスピードスケートは、１１日の男子１０００メートルで、日本勢は野々村太陽（博慈会）の１３位が最高だった。山田和哉（ウェルネット）は２０位、森重航（オカモトグループ）は２４位だった。ジョーダン・ストルツ（米）が五輪新記録の１分６秒２８で優勝した。◇野々村は五輪初出場で、同組は憧れてきた五輪金メダリストのキエルド・ナウス（オランダ）。「本当にうれしくて、高いモチベーションでレ