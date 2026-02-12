大相撲春場所（3月8日初日）の開催を告げる御免札が12日、会場となるエディオンアリーナ大阪の正面玄関に設置された。担当部長の伊勢ノ海親方（元幕内・北勝鬨）は2場所連続優勝の大関・安青錦（21＝安治川部屋）が初の綱獲りに臨む15日間について、「一番の話題は綱獲り。熱海富士や義ノ富士、藤ノ川らの若手も力をつけた。両横綱も今度こそ（優勝）と力が入っているはず」と見どころについて強調。チケットの売れ行きについ