元NHKアナウンサー武田真一がMCを務める日本テレビ系「DayDay．」（月〜金曜午前9時）に12日、出演。ミラノ・コルティナ冬季五輪のスノーボード男子ハーフパイプ（HP）で予選7位に入った平野歩夢を高く評価した。前回2022年の北京に続いての金メダルを目指す平野は、先月のW杯で転倒して骨盤など複数箇所を骨折したり、打撲する重傷を負った。今回それを押して出場。13日に現地で行われる決勝進出を果たした。その精神力の強さを武