中道を壊滅的敗北に追い込み、戦後最多の衆議院議席316を獲得した高市自民。これが「国民の声」ということだが、今後、人々の生活はよくなるのか。経営コンサルタントの小宮一慶さんは「国民の大部分の生活は豊かになるどころか、厳しさを増し、貧富の差がますます開くこととなる」という――。写真＝共同通信社当確者の名前にバラを付ける自民党総裁の高市早苗首相（左から4人目）ら＝2026年2月8日、東京・永田町の党本部 - 写真