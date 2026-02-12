「イ･ソジンのマネージャー始めました #6」 昨年12月26日にデビュー22周年を迎えた東方神起。本国・韓国のみならず、日本でも20周年というアニバーサリーイヤーを全力で駆け抜けてきた彼らは、"東京ドーム公演数・計33回、全国ドーム公演数・計92回"という前人未到の公演数記録を樹立。自身3度目となる日産スタジアム公演「20th Anniversary LIVE IN NISSAN STADIUM 〜RED OCEAN〜」(4月25日(土)・26日(日)開催)が控えるなど