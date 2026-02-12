左ふくらはぎの肉離れで出場辞退左ふくらはぎの軽い肉離れで来月のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）出場を辞退した西武・平良海馬投手が12日、報道陣に心境を吐露。この日は負傷後初めてブルペンに入り、捕手役が座った状態で47球を投じた。平良は宮崎・南郷キャンプ3日目の3日、早くも実戦的なライブBPに登板。WBCに合わせて早めの調整を進めていたが、5日の練習中に左ふくらはぎに違和感を訴えた。この日のブル