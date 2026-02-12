TBSの金曜ドラマ『DREAM STAGE』に出演中のイ・イギョンが、私生活をめぐる疑惑を抱えたまま、本格的な活動を開始する。イ・イギョンは本日（12日）14時から韓国で生放送されるSBSパワーFMのラジオ番組『2時脱出カルトショー』（原題）のスペシャルDJとして出演し、芸人のキム・テギュンと息を合わせる予定だ。【画像】「Eカップなの？」イ・イギョン、疑惑のやり取りこの日の放送は、第1部「叫べ（ソリジルロ）」、第2部「わざわ