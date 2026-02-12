持ち帰り弁当の「Hotto Motto (ほっともっと)」は、2026年2月18日（水）から「こだわりの美味！中華フェア第2弾」を開催する。※文中は全て税込表記【商品画像】中華フェアで販売の弁当を全て見る販売されるのは、「ごろっと大きな肉と野菜 黒酢酢豚＆春巻弁当」（690円）、「黒酢酢豚・春巻・焼売 中華デラックス弁当」（750円）、「ごろっと大きな肉と野菜 W黒酢酢豚弁当(肉2倍)」（820円）の3種類。「ごろっと大きな肉と野菜 黒