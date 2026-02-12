コーヒーチェーン大手の「スターバックスコーヒー」は2月18日、期間限定で桜をテーマにしたドリンク3種類を発売する。日本のスターバックスでは2002年から、春の恒例企画として「SAKURAシーズン」を展開。桜をモチーフにしたドリンクやフード、グッズを販売しており、今年も春の訪れを感じさせる商品が登場する。■販売ラインアップ（価格はすべて税込）【1】桜 咲くよ 白桃 フラペチーノテイクアウト687円／店内700円【2】桜 咲く