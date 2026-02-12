ミラノのスケートリンクでは現在、刃が氷を切り裂く音よりも、深いため息の方が先に聞こえてくる。今大会におけるショートトラック韓国代表のライバルは、他国ではなく、“舞台”そのものだった。【写真】“脱いだ”韓国美女スケーター男子代表の最年少、イム・ジョンオンは2月11日（以下、日本時間）、公式練習後に次のように語った。「練習の時よりも、本番の氷の質が良くないと感じた。氷が柔らかく、選手のミスが増えている。