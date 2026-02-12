ファミリーマートは2月10日から、「濃厚チーズinファミチキ」と「濃厚チーズinクリスピーチキン」を、全国の店舗で数量限定で発売している。昨年、ファミチキシリーズで最も好調だった商品を再販し、冬に好まれるよう濃厚なチーズの味わいを追求した。同社は2月9日、東京･芝浦の本社で新商品発表会を開き、商品本部FF部の高倉一真部長が概要を説明した。高倉部長ファミチキは、今年20周年を迎え、過去30種類以上の商品バリエーショ