渡辺謙が出演したことでも知られるハリウッド映画「インセプション」では、ターゲットの夢を操作して意思決定に影響を与えるために専任チームが結成されます。そんなインセプションのように、科学者らが明晰夢を見ている人に働きかけることで、問題解決能力を高められる可能性があるとの実験結果が報告されました。Creative problem-solving after experimentally provoking dreams of unsolved puzzles during REM sleep | Neuros