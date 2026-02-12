テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜・午前８時）は１２日、ミラノ・コルティナ五輪でカーリング女子日本代表のフォルティウスがこの日、初戦を迎えることを特集した。スタジオには金曜コメンテーターでタレントの長嶋一茂が出演した。木曜日の出演に司会の羽鳥慎一アナウンサーは「カーリング大好きということで、ちょっとご参加いただきたいと思います。よろしくお願いします」と紹介し「やってましたもん