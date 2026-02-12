日常生活で使う機会はあまりないけれど、知ってるとちょっと自慢できる！そんな難読漢字を今回ご紹介します。社会人の多くが間違えてしまうこの漢字、あなたは読めるかな？「窺う」はなんて読む？穴かんむりと「規」で構成される漢字「窺」。あなたは見たことはありますか？「窺う」は、漢字を見ることは少なくても日常生活でよく使われる言葉ですよ。いったい、なんと読むのかわかりますか？正解を知りたい人は、もう少しスクロー