お笑いコンビ「品川庄司」の庄司智春が、家族ショットを公開した。庄司は１１日、自身のインスタグラムを更新。「ＵＳＪ最高でしたマリオに乗ると感動して毎回泣いてしまうヨッシーに乗ると感動して毎回ハゲてしまうミニオンは可愛いしライドもミッションも超楽しい初めてドンキーコング乗ったけど最高でした」と記し、妻でタレントの藤本美貴、３人の子どもとユニバーサル・スタジオ・ジャパンを訪れた写真を複数枚投