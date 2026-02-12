北陸地方ではこの先週末にかけて晴れ間が広がり日を追うごとに気温が上がるでしょう。15日(日)頃は最高気温が15度を超える所が多く「春一番」が吹く可能性も。雪解けが一層進むため、なだれや融雪による災害に注意・警戒してください。春の陽気のあとは一転、週明け16日(月)から19日(木)頃にかけては冬へ逆戻りとなり寒暖差が大きくなりそうです。体調管理にお気を付けください。15日(日)頃は北陸地方で春一番が吹くか雪解け災害