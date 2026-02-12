日本最大級の等身大のひな人形を展示する藤枝市の岡部宿大旅籠 柏屋の「ひなまつり」がいま開かれています。この等身大のひな人形は、旧岡部町出身の人形師が自らの技術向上のため製作し1969年に完成させたものです。内裏雛や三人官女などおよそ80センチから120センチのひな人形15体が5段飾りで展示されています。等身大のひな人形はどれも今にも動き出しそうで、訪れた人たちも驚いた様子です。（東京からの客）「迫力がすごくて