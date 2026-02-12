県内で生産された食材を親子で味わい親しむイベント「JA共済プレゼンツ親子で楽しむごちそうレストラン」が11日静岡市で開かれました。これは、子育て中のファミリーが楽しむことのできる「食育」をテーマにした入場無料のイベントです。会場では、食育にちなみ、「やさい」の言葉を見つけて景品をゲットする特別ブースや、県内各地の新鮮な野菜を販売する「JAマルシェ」が展開されたほか、先着200人には豚汁が