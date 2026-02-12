１０日、午年文化展で展示された三彩黒釉陶馬（唐代）。（北京＝新華社記者／許芸潁）【新華社北京2月12日】中国北京市の中国国家博物館で、午（うま）年にちなみ、馬に関する貴重な文化財120点以上を集めた展覧会が開催されている。古代の青銅器や陶磁器、書画などを通じ、馬が中華文化の中で果たしてきた役割や象徴的な意味を読み解く内容となっている。１０日、午年文化展で展示された彩絵陶兵馬俑（前漢）。（北京＝新華社記