4気筒PHEVから戦略転換メルセデスAMGが新型『GLC 53』を発表した。アウディSQ5やBMW X3 M50に対抗する高性能の直列6気筒車であり、GLCシリーズ唯一のAMGモデルとなる。【画像】GLCに6気筒ターボを搭載した高性能バージョンが登場【メルセデスAMG GLC 53 4マチック＋を詳しく見る】全33枚欧州では今年後半に発売予定で、従来のGLC 43およびGLC 63 SEパフォーマンスは販売終了する。欧州排出ガス規制ユーロ7などの導入により、4気